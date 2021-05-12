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مدمرة أسترالية تقتل حوتين نادرين قبالة سواحل الولايات المتحدة (صورة)

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مدمرة أسترالية تقتل حوتين نادرين قبالة سواحل الولايات المتحدة (صورة)
Reuters
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تسببت مناورات لمدمرة تابعة للبحرية الأسترالية أثناء مرورها إلى ميناء سان دييغو الواقع في ولاية كاليفورنيا، بنفوق حوتين نادرين حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأمريكية "ABC".

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ونقلت "ABC" عن بيان لمتحدث باسم وزارة الدفاع في البلاد، قوله: "دخلت مدمرة البحرية الأسترالية "سيدني" إلى سان دييغو، حيث توجد قاعدة بحرية أمريكية رئيسية، عندما رست "سيدني" بالقرب من القاعدة البحرية في سان دييغو، كاليفورنيا، تم انتشال حوتين نافقين من تحتها، تتعامل البحرية الأسترالية مع سلامة الثدييات البحرية على محمل الجد وتشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث".

ووفقا لعلماء الأحياء، فإن الحوتين هما من نوع "حيتان الزعنفة" ويعتقد العلماء أن الأم والابن كانا يتغذيان بالقرب من سطح الماء ونفقا من ضربات مروحة السفينة.

مدمرة أسترالية تقتل حوتين نادرين قبالة سواحل الولايات المتحدة (صورة)

وحوت الزعنفة هو ثاني أكبر الحيتان حجما، وثاني أكبر حيوان على سطح الأرض بعد الحوت الأزرق.

المصدر: "ABC"

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