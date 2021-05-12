"إنستغرام" و"فيسبوك" تحذفان منشورا لصهر أردوغان عن فلسطين

حذف موقعا التواصل الاجتماعي" فيسبوك" و"إنستغرام" منشورا لصهر الرئيس التركي والمدير الفني لشركة "بيرقدار" سلجوق بيرقدار، بعد وصفهما المنشور بـ"خطاب الكراهية".

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ونشر بيراقدار على "تويتر" تغريدة قال فيها: " أزال "انستغرام" منشوري بتصنيفه "خطاب كراهية" قتل الأطفال والمدنيين وحرق المعابد والرقص على الأغاني أثناء المشاهدة هو كراهية ووحشية ومذبحة، دع نفاقك يقول حرية الفكر وحقوق الإنسان يفسد!".

Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış.



Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.



Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!#AksadaZülumVarhttps://t.co/YLBRVuPc7vpic.twitter.com/Czd1RX7dlP — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021

ونشر بيرقدار تغريدة أخرى في وقت لاحق، قال فيها: "فيسبوك هو أحد أدوات هذه الرقابة المنافقة والدعاية السوداء، رغم أنني حاولت مرات عديدة إلا أنه لم يسمح حتى بتحميل نفس الفيديو".

وحسب ما أفاد موقع "hurriyet" كان بيرقدار قد نشر فيديو لليهود الذين شاهدوا الحريق في المسجد الأقصى وهم يرقصون ويغنون.

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Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir?



Bu yaktığınız ateş ancak size döner



Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir.#AksadaBaskınVar#AlAqsaUnderAttackpic.twitter.com/aXgbOkA8ZY — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021

المصدر: موقع "hurriyet"+ تويتر