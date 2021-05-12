الخارجية الروسية: قدمنا اقتراحنا لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة في مجال الأمن المعلوماتي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن الجانب الروسي تقدم منذ وقت بعيد بمبادرة لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة في مجال الأمن المعلوماتي الدولي.

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وقال في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية إن روسيا تقترح منذ وقت بعيد "أفكارا ملموسة وبناءة من أجل استئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة في مجال الأمن المعلوماتي الدولي المهم لعلاقاتنا الثنائية وذلك على المستوى العالي".

وأضاف: "تم في 25 سبتمبر عام 2020 نشر بيان للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يضم مجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى العودة إلى التعاون الفعال بين موسكو وواشنطن في هذا المجال".

وكانت هذه الاقتراحات تقضي باسئناف أشكال الحوار وقنوات تبادل المعلومات بين البلدين وتوقيع اتفاقية ثنائية لمنع وقوع حوادث في مجال المعلومات وتبادل الضمانات حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

وتابع: "لكن لا توجد هناك حتى الآن أي ردة فعل من وراء المحيط على اقتراحنا، لا من الإدارة السابقة ولا من الإدارة الحالية".

المصدر: نوفوستي