أوليفر ستون: الولايات المتحدة تشن "حربا" ضد روسيا

اعتبر المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأمريكي أوليفر ستون، أنه يجب على بلاده وقف حملتها ضد روسيا وعدم السعي، لأن تكون القوة الوحيدة التي تسيطر على العالم.

وأضاف ستون، الحائز على ثلاث جوائز أوسكار، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست": "هناك حملة، وتجري الحرب ضد روسيا منذ فترة طويلة. لقد بدأت هذه الحرب مجددا من جانب الولايات المتحدة في فترة 2006-2007، عندما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه المعروف في ميونيخ".

وذكّر ستون، بأن الرئيس بوتين في تلك الكلمة أعلن أن العالم أحادي القطب، ليس فقط غير مقبول، بل وأصبح مستحيلا عموما، وقال بوتين حينذاك، إن الولايات المتحدة تفرض مصالحها على الدول الأخرى في جميع المجالات.

وشدد ستون، على عدم وجود أي أسسس لاتهام روسيا بالعدوانية. وقال: "أعتقد أنه لا يوجد دليل على عدوانية روسيا، لأن العدوانية تأتي في الواقع من قوات الناتو التي حاصرت روسيا. والتي، بالمناسبة، تحيط بالصين. هذه نقطة مهمة في السياسة. ضخمة. لها أهمية كبيرة".

وأكد على ضرورة "الحديث علنا في الولايات المتحدة عن ضرورة السلام، ولكي نصبح شركاء مع بقية العالم، يجب التوافق مع الصين، والتعايش مع روسيا، وإيران".

ونوه بضرورة توقف بلاده عن السعي لتكون القوة الوحيدة التي تسيطر على هذا العالم، وقال: "لا يمكننا الاستمرار في السير على هذا الطريق، لأنه طريق الانتحار".

المصدر: نوفوستي