الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي مقابل 14 يوم أمس

أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين الأربعاء أن البر الرئيسي الصيني سجل الثلاثاء 16 إصابة جديدة بكورونا، ارتفاعا من 14 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ولا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 11 من 25 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي للصين الآن 90799 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

المصدر: رويترز