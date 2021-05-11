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بعد نحو 4 أشهر في البيت الأبيض ترامب و"الانتخابات المزورة" يلاحقون بايدن

أخبار العالم

بعد نحو 4 أشهر في البيت الأبيض ترامب و
Reuters
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لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه مشكلة استثنائية هي رفض غالبية الجمهوريين الاعتراف به رئيسا شرعيا للولايات المتحدة، رغم حرصه على لقاء معارضين له في مكتبه البيضاوي والكونغرس.

وهذا الأسبوع يقوم بايدن بالترويج لخطته بشأن توحيد الأمريكيين، حيث يلتقي الثلاثاء مع مجموعة من حكام الولايات، كما سيستقبل الأربعاء في البيت الأبيض أربعة قادة ديمقراطيين وجمهوريين من الكونغرس، والخميس سيعود للجلوس مع الخصوم، حين يلتقي هذه المرة خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.

وستجمع محادثات الأربعاء الديمقراطيين نانسي بيلوسي وتشاك شومر، مع الجمهوريين ميتش ماكونيل وكيفن مكارثي، في مواجهة بين أقوى المسؤولين في أمريكا.

ويبدو الأمر ايجابيا، لكن بايدن سيتحدث إلى زعماء حزب لا يزال 55% من مؤيديه، وفقا لاستطلاع أخير للرأي يعتقدون أن هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية كانت بسبب التزوير.

المصدر: أ ف ب

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