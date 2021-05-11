ترامب: ضعف بايدن وعدم دعمه لإسرائيل يؤدي إلى هجمات جديدة على حلفائنا

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الأحداث الجارية في فلسطين، معتبرا أنه تحت حكم خلفه جو بايدن "أصبح العالم أكثر عنفا لأن عدم دعمه لإسرائيل يؤدي لهجمات جديدة على حلفائنا".

وقال ترامب إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تقف دائما إلى جانب إسرائيل، وعلى الفلسطينيين أن ينهوا العنف والإرهاب والاعتداءات الصاروخية"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستقف دائما إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

NEW: President Trump releases a statement on the conflict between Israel and Gaza:



"Under Biden, the world is getting more violent and more unstable because Biden's weakness and lack of support for Israel is leading to new attacks on our allies." pic.twitter.com/cAY88yoGpI — Daily Caller (@DailyCaller) May 11, 2021

وأضاف: "الديمقراطيون يقفون إلى جانب المجنونة المعادية لأمريكا النائبة إلهان عمر وغيرها من الذين يهاجمون إسرائيل التي تتعرض لاعتداءات إرهابية".

المصدر: daily caller