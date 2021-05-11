الولايات المتحدة.. لجنة المحلفين تسند تهمة القتل لمطلق النار على صالونات التدليك بولاية جورجيا

وجهت هيئة المحلفين في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأميركية تهمة القتل لروبرت آرون لونغ، في قضية إطلاق النار على صالونات التدليك في أحد منتجعات جورجيا في الـ16 من مارس الماضي.

وأعلنت مدعية المقاطعة فاني ويليس، أنها تسعى لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم كراهية وتطبيق عقوبة الإعدام بحقه.

واتهم لونغ بقتل ثمانية أشخاص، ستة منهم نساء من أصل آسيوي، في ثلاث صالونات تدليك بمنطقة أتلانتا، وتغطي لائحة الاتهام أربعة أشخاص قتلوا في اثنين من الصالونات الثلاثة.

وتشمل اللائحة ارتكاب أربع جرائم قتل وخمس تهم اعتداء بسلاح مميت وأربع تهم حيازة سلاح ناري أثناء ارتكاب جناية وتهمة إرهاب محلي.

ونفى المتهم وجود أي دافع عنصري لديه قائلا إنه يواجه مشاكل "إدمان الجنس".

المصدر: AP