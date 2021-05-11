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"فايزر" تطالب بريطانيا بالموافقة على تطعيم اليافعين بلقاحها المضاد لكورونا

أخبار العالم

Reuters Dado Ruvic
لقاح فايزر
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أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن شركة "فايزر" طالبت لندن باستخدام لقاحها المضاد لكورونا لتطعيم اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم شركة "فايزر" في تصريح للصحيفة إن "شركتي "فايرز" و"بيونتيك" قدمتا طلبا للوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا (MHRA) لتوسيع استخدام لقاحهما في المملكة المتحدة لليافعين".

المصدر: "رويترز"

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