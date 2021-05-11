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كاليفورنيا قد توسع نطاق حالة طوارئ الجفاف المفروضة مؤخرا

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كاليفورنيا قد توسع نطاق حالة طوارئ الجفاف المفروضة مؤخرا
Reuters
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رجح حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافن نيوسوم توسيع نطاق حالة الطوارئ، بسبب الجفاف الذي يضرب 41 مقاطعة من أصل 58 يقطنها 30٪ من سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 40 مليون نسمة تقريبا.

وقال إنه قراره يأتي وسط "نقص حاد في إمدادات المياه" في الأجزاء الشمالية والوسطى من كاليفورنيا، مشيرا إلى أنه "مع وضوح حقيقة تغير المناخ في ولاية كاليفورنيا، فإننا نتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص الحاد في إمدادات المياه في شمال ووسط كاليفورنيا، بينما نقوم أيضا ببناء قدرتنا على الصمود في مجال المياه لحماية المجتمعات في العقود المقبلة".

وأضاف: "من المحتمل توسيع حالة الطوارئ لتشمل مقاطعات أخرى مع تدهور الظروف".

هذا ويعاني الغرب الأمريكي من جفاف شديد بعد سنوات قليلة فقط من خروج كاليفورنيا من آخر موجة جفاف قاسية استمرت لخمس سنوات وانتهت في عام 2017.

المصدر: cbs news

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