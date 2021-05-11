باكستان: لا تفاوض مع الهند حتى تعيد لكشمير وضعها السابق

استبعد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني عقد أي محادثات مع الهند، حتى تعيد نيودلهي الحكم شبه الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وكان خان يرد على سؤال في حوار هاتفي مباشر بعنوان "رئيس الوزراء معكم على الخط"، حيث قال إنه يريد طمأنة الشعب الكشميري بأنه لن تجرى محادثات بين باكستان والهند حتى تتراجع نيودلهي عن خطوة عام 2019 التي تم بموجبها تجريد كشمير من وضعها شبه المستقل.

يشار إلى أن كشمير مقسمة بين باكستان والهند ويطالب بها الطرفان، وخاض الجانبان اثنتين من حروبهما الثلاث حول كشمير منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

المصدر: وكالات