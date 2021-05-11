 
مباشر

باكستان: لا تفاوض مع الهند حتى تعيد لكشمير وضعها السابق

أخبار العالم

باكستان: لا تفاوض مع الهند حتى تعيد لكشمير وضعها السابق
Reuters
عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdi4

استبعد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني عقد أي محادثات مع الهند، حتى تعيد نيودلهي الحكم شبه الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وكان خان يرد على سؤال في حوار هاتفي مباشر بعنوان "رئيس الوزراء معكم على الخط"، حيث قال إنه يريد طمأنة الشعب الكشميري بأنه لن تجرى محادثات بين باكستان والهند حتى تتراجع نيودلهي عن خطوة عام 2019 التي تم بموجبها تجريد كشمير من وضعها شبه المستقل.

يشار إلى أن كشمير مقسمة بين باكستان والهند ويطالب بها الطرفان، وخاض الجانبان اثنتين من حروبهما الثلاث حول كشمير منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا