استئناف المفاوضات بين فرنسا وبريطانيا حول مصير صيادي منطقة جيرسي

أعلنت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان استئناف المفاوضات مع بريطانيا حول مستقبل الصيادين الفرنسيين في جيرسي، الذين حصل بعضهم على تراخيص صيد مع قيود اعتبرتها باريس "غير مقبولة".

وقالت جيراردان أمام الجمعية الوطنية: "اقترحت جيرسي للتو تأجيل هذه القيود الفنية حتى نهاية شهر يوليو كي نتمكن من استئناف المناقشات في الساعات المقبلة، وسأرد كتابيا على هذا الاقتراح".

ولا يزال وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، الموضوع الشائك طوال المفاوضات حول شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل منذ الأول من يناير.

وذكرت باريس أن بريطانيا نشرت قائمة بـ41 سفينة فرنسية من أصل 344، سمح لها بالصيد في مياه جيرسي لكنها مرفقة بمطالب جديدة "لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقا" في إطار الاتفاق حول بريكست.

ووسط ترحيبها بتهدئة الوضع، استدعت المملكة المتحدة الخميس زورقي الدورية التابعين لها بعد مغادرة قوارب الصيد الفرنسية المتجمعة في جيرسي، مركز النزاع بين باريس ولندن حول الوصول إلى المياه الغنية بالأسماك في محيط الجزيرة بعد بريكست.

المصدر: "أ ف ب"