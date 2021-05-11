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تغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

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تغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
Reuters STR New
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
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رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعدما اعتبرت ما يحدث في غزة "جريمة ضد الإنسانية".

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وكتب أدرعي على "تويتر": "صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة".

وأضاف أن "ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس".

ودعا أدرعي "العالم إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار".

وختم قائلا: "ليس كل مرة تسلم الجرة".

وكانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي نشرت تغريدة مؤيدة للفلسطينيين، معتبرة ما يحصل في غزة "جريمة ضد الإنسانية". 

المصدر: RT

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