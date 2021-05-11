محكمة ميلانو تقضي بالسجن 4 سنوات لمقاتلة إيطالية سابقة في "داعش"

حكمت محكمة ميلانو شمالي إيطاليا اليوم الثلاثاء على المقاتلة الأجنبية الإيطالية أليتشي برينيولي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الإرهاب.

وكانت الإرهابية قد اعتقلت في 29 سبتمبر 2020 في سوريا، بعد أن هربت إليها مع زوجها وأطفالها.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم، نص أيضا على "منع برينيولي من ممارسة وظيفتها العامة لمدة 5 سنوات، لارتباطها بتنظيم إجرامي يهدف إلى ممارسة الإرهاب الدولي"، بينما كان المدعيان العامان قد طلبا حكما بالسجن لمدة 5 سنوات.

وذكرت المصادر أن القاضي حدد أيضا مبلغ تعويض أولي قدره 5 آلاف يورو لكل طرف مدني في القضية، وترك حسم دفع التعويض للقاضي المدني.

وكانت المدعى عليها، المحتجزة في سجن بياتشينتسا شمالي البلاد، قد أدلت قبل صدور الحكم، بتصريحات عفوية تقول فيها: "أنا اليوم شخص مختلف ولا أريد أن أجعل أطفالي يعانون وأريد البقاء معهم إذا سمحتم لي بذلك".

Alice Brignoli, condannata a 4 anni la «mamma dell’Isis»: «Voglio ripartire da capo ... https://t.co/5Zjo9yzYMupic.twitter.com/hR9wU9aseI — Corriere della Sera (@Corriere) May 11, 2021

ووفقا لممثلي النيابة العامة، فإن "قضية أليتشي برينيولي تدور حول التعصب"، وقد "بدأت رحلة هذه العائلة ذات الزوجة الإيطالية والزوج من أصل مغربي، مع أطفالهم الثلاثة ذوي الـ2، 4 و6 سنوات، في سبتمبر 2015، بعد أشهر قليلة من إعلان ولادة داعش"، برحلة بالسيارة من إيطاليا الى سوريا.

وذكرت النيابة أن "قرار أخذ الأطفال معهما، استراتيجي يأتي بهدف أن يصبحوا مقاتلين في المستقبل، كما حدث لأكبر أطفالهم"، وفي "خيار متطرف من قبل المرأة التي تشاطر نوايا زوجها بحماس كبير، دربت ولقنت أطفالها على الجهاد في سن مبكرة"، وهي "تفخر بأن صورة ملفها الشخصي على واتساب تظهر الأطفال الثلاثة وهم يرتدون زي المقاتلين".

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وتابعت أن الأمر لا يقتصر على هذا فقط، فقد "أظهرت التحقيقات أنه المرأة حاولت سحب والدتها وبقية أفراد أسرتها"، مبينة أن البحث عن برينيولي لم يتوقف إلا بعد التأكد من وجودها في مخيم الهول شمال سوريا الواقع تحت سيطرة الأكراد.

وخلصت النيابة الى القول إن الأكراد سلموا أليتشي وأطفالها إلى السلطات المعنية وأعيدت إلى إيطاليا في نهاية سبتمبر 2020، حيث فتحت لها أبواب السجن، بينما لا يزال أطفالها قيد الوصاية لدى جمعية تعنى بالقصر.

المصدر: "آكي"