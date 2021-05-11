نشطاء يربطون أنفسهم بسلاسل أبواب مكتب "أسترازينيكا" في بريطانيا

قال مصدر في رابطة Global Justice Now، إن نشطاءها قاموا بتقييد أنفسهم بالسلاسل بأبواب مكتب شركة الأدوية"أسترازينيكا" في كامبريدج في بريطانيا.

وذكر المصدر، أن هدف الفعالية الاحتجاجية، المطالبة بالمساواة في الحصول على اللقاحات لجميع الناس، وكذلك للتنازل عن حقوق براءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا.

ونشرت الرابطة على صفحتها في "تويتر"، فيديو ظهرت فيه مجموعة من المحتجين عند مدخل مكتب الشركة، صعد اثنان منهم إلى سطح المدخل حاملين ملصق، وكان ستة يقرعون الطبول، وجلس عدد آخر عند باب المدخل.

We need a #peoplesvaccine not a profit vaccine! @BorisJohnson we are calling on you to support the #TRIPSwaiverhttps://t.co/nHofuEaWn2 — STOPAIDS (@STOPAIDS) May 11, 2021

من جانبه قال نيك ديردن مدير Global Justice Now: "طور علماء جامعة أكسفورد، وهي مؤسسة للتعليم العالي ممولة من القطاع العام، هذا اللقاح المنقذ للحياة من خلال البحث وعملية تم تمويلها بنسبة 97٪ من أموال القطاع العام. لذلك يجب أن يكون هذا اللقاح متاحا للجميع، لكن شركة أسترازينيكا استحوذت عليه".

وأشار إلى أن الناس في الدول الفقيرة، لا يملكون إمكانية الحصول على اللقاح، لذلك يموتون بسبب كوفيد-19.

المصدر: نوفوستي