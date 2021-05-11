لافروف: نشهد مشكلات في بلدان الاتحاد الأوروبي والناتو وأوكرانيا بسبب مظاهر النازية الجديدة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تشهد مشكلات خاصة بسبب تمجيد النازية وظهور مظاهر النازية الجديدة في أراضي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وفي أوكرانيا أيضا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في باكو، اليوم الثلاثاء: "أما مظاهر النازية الجديدة ومحاولات تمجيد النازية فنقف موقفا واضحا وخاليا من الغموض، ومفاده أنه مهما وقع ذلك فنحن ندينه بحزم. ونشهد مشكلات خاصة في هذا المجال في أراضي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وخاصة في بلدان البلطيق وأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى التي تدخل هذه الهياكل".

وذكر الوزير الروسي أن روسيا كانت المبادرة بشأن القرار السنوي بعدم جواز تمجيد النازية، والذي تم تبنيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: "نأمل بأن كل من يصوت لصالح هذا القرار - وهم الأغلبية الساحقة - سيتبعون بالكامل المتطلبات التي يتضمنها هذا القرار. وتعد أذربيجان وأرمينيا من مؤلفي هذا القرار. ويبدو لي أنه لا توجد هناك أي حاجة لتوضيح شيء هنا".

هذا وصرح لافروف بأن حل مشكلة رفع القيود على الاتصالات الإقليمية في جنوب القوقاز يتم بشكل شامل.

وتابع: "يتم حل المشلكة بشكل شامل مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف المعنية. ويدور الحديث ليس فقط عن أرمينيا وأذربيجان فحسب بل وعن روسيا وتركيا وإيران التي تريد مثل كل الدول المجاورة لها بالطبع أن تعكس توازن مصالح جميع بلدان المنطقة".

المصدر: تاس