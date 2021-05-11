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"سانا": القوات الأمريكية تخرج حبوبا ونفطا مسروقا من الأراضي السورية إلى شمال العراق

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Reuters Rodi Said
آلية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في سوريا
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أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الأمريكية "أخرجت رتل آليات عسكرية وشاحنات محمل بعضها بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة".

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وكشفت "سانا" نقلا عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال الأمريكي تواصل عمليات سرقة الثروات السورية والمحاصيل الزراعية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أخرجت 27 آلية عسكرية من سيارات همر ومدرعات وشاحنات وصهاريج محمل بعضها بالحبوب والنفط المسروق من حقول النفط السورية".

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية من ريف تل حميس قولها إن "رتلا مؤلفا من تسع آليات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وصل إلى منطقة الهول من بينها 4 ناقلات محملة بأربعة صواريخ كبيرة الحجم إضافة لعدد من المدرعات بأنواع مختلفة".

وبحسب "سانا"، قامت القوات الأمريكية خلال الأشهر الماضية، بإدخال "آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية، لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية".

المصدر: "سانا"

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