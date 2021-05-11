 تيخانوفسكايا تخطط لإجراء محادثات مع السلطات اليونانية

قال مصدر في المكتب الصحفي لسفيتلانا تيخانوفسكايا، إن هذه المعارضة البيلاروسية ستزور اليونان في 12 - 14 مايو، وستجري محادثات مع بعض المسؤولين هناك.

وذكر المصدر، أن تيخانوفسكايا تعتزم خلال المباحثات، إثارة قضية الأزمة السياسية البيلاروسية.

وأضاف: "ستقوم سفيتلانا تيخانوفسكايا، بزيارة عمل إلى اليونان في 12-14 مايو، بدعوة من وزير الخارجية اليوناني". ووفقا للمصدر، ستجري تيخانوفسكايا، خلال الزيارة لقاءات في الحكومة والبرلمان وكذلك ستلتقي مع عمدة أثينا، وستلقي كلمة في منتدى دلفيك الاقتصادي في أثينا.

وفي العاصمة اليونانية، ستلتقي تيخانوفسكايا مع ممثلي دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

ونوه المصدر، بأن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة، يكمن في محاولة شحن وتكثيف الدعم السياسي في البلدان التي يقل فيها الاهتمام بالأزمة البيلاروسية. وتحمل تيخانوفسكايا معها قائمة من المقترحات تتضمن كيف يمكن لليونان ودول المنطقة الأخرى، مساعدة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي