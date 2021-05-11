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عضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزة عمل "إرهابي"

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عضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزة عمل
Reuters NICHOLAS PFOSI
النائبة الأمريكية إلهان عمر
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اعتبرت إلهان عمر، وهي عضو في الكونغرس الأمريكي، أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في قطاع غزة هي عمل إرهابي".

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وقالت إلهان عمر في "تويتر": "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة هي عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين يستحقون الحماية".

وأضافت: "على عكس إسرائيل، فإن برامج الدفاع الصاروخي، مثل "القبة الحديدية"، غير موجودة لحماية المدنيين الفلسطينيين".

وأكملت: "من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد".

وارتفعت صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 قتيلا منهم 9 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 130 غارة على القطاع.

المصدر: RT

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