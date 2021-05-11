عضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزة عمل "إرهابي"

اعتبرت إلهان عمر، وهي عضو في الكونغرس الأمريكي، أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في قطاع غزة هي عمل إرهابي".

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وقالت إلهان عمر في "تويتر": "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة هي عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين يستحقون الحماية".

وأضافت: "على عكس إسرائيل، فإن برامج الدفاع الصاروخي، مثل "القبة الحديدية"، غير موجودة لحماية المدنيين الفلسطينيين".

وأكملت: "من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد".

Israeli air strikes killing civilians in Gaza is an act of terrorism.



Palestinians deserve protection.



Unlike Israel, missile defense programs, such as Iron Dome, don’t exist to protect Palestinian civilians.



It’s unconscionable to not condemn these attacks on the week of Eid. https://t.co/vWWQfMqBkT — Ilhan Omar (@IlhanMN) May 10, 2021

وارتفعت صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 قتيلا منهم 9 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 130 غارة على القطاع.

المصدر: RT