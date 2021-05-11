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ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة مروحية في الصين إلى أربعة

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ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة مروحية في الصين إلى أربعة
Reuters
الصين - أرشيف
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قال بيان لحكومة مقاطعة يونان الصينية إن عدد القتلى في حادث تحطم طائرة مروحية لمكافحة الحرائق في مدينة دالي بجنوب غرب الصين ارتفع إلى أربعة.

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وكانت المروحية المذكورة وعلى متنها طاقم من 4 أفراد، قد سقطت في بحيرة إرهاي صباج يوم الاثنين أثناء قيامها بمناورة لسحب المياه.

وتم في أعقاب عملية البحث والإنقاذ العثور على اثنين من أفراد الطاقم بعد بضع ساعات، إلا أنهما توفيا على الرغم من محاولات إسعافهما، فيما تحدثت أنباء حينها عن فقدان الشخصين الآخرين.

واستمرت عملية البحث والإنقاذ ليلا، وعثر رجال الإنقاذ على الاثنين المتبقين من أفراد الطاقم المفقودين، وكانا قد فارقا الحياة أيضا، فيما يتواصل العمل في مكان الحادث لإزالة الآثار الناجمة عنه.

المصدر: نوفوستي

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