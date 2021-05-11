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بوتين يقدم للدوما مشروع قانون لفسخ معاهدة السماء المفتوحة

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بوتين يقدم للدوما مشروع قانون لفسخ معاهدة السماء المفتوحة
Sputnik
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قال مصدر في مجلس الدوما، اليوم، إن الرئيس فلاديمير بوتين قدم لمجلس النواب الروسي، مشروع قانون حول فسخ روسيا معاهدة السماء المفتوحة.

في نهاية أبريل الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع قانون انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة سيرفع للرئيس بوتين قريبا.

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ويذكر أن روسيا بدأت بإجراءات الانسحاب من المعاهدة في يناير الماضي، وذلك بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة في نوفمبر.

المصدر: نوفوستي

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