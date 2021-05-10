رددوا شعارات "تسقط أمريكا وإسرائيل".. احتجاجات حاشدة في تركيا من أجل القدس والأقصى

تجمع آلاف الأتراك أمام سفارة إسرائيل في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول يوم الاثنين للاحتجاج على الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ورغم إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، حمل المحتجون في إسطنبول، ومنهم فلسطينيون وسوريون، الأعلام الفلسطينية ورددوا قائلين "إلى غزة... تسقط إسرائيل وتسقط أمريكا".

وفي وقت سابق أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالات بعدة زعماء في الشرق الأوسط لبحث العنف المتصاعد.

وتحدث أردوغان هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزعيم حماس إسماعيل هنية.

وذكر مكتب أردوغان أن الرئيس التركي أبلغ العاهل الأردني أن الهجمات "الوحشية" على الفلسطينيين تستهدف المسلمين كافة مضيفا أنه ينبغي لتركيا والأردن العمل معا لوقفها.

كما بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التطورات في الأراضي الفلسطينية مع نظرائه في روسيا، وإيران، والجزائر، وباكستان.

وتصاعدت الاشتباكات في القدس بشكل كبير اليوم الاثنين. وقال مسؤولو الصحة في غزة إن 20 شخصا على الأقل، منهم تسعة أطفال، قتلوا في غارات جوية إسرائيلية بعد أن أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة صواريخ طالت الجانب الإسرائيلي.

المصدر: رويترز