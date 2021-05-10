بعد رفعها إلى أعلى مستوى.. الخارجية الأمريكية تخفف تحذيرات السفر إلى بريطانيا وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها خففت درجة التحذير من السفر إلى المملكة المتحدة وإسرائيل بعدما رفعتها إلى أعلى مستوى الشهر الماضي.

وخفضت الوزارة درجة التحذير من السفر إلى المملكة المتحدة إلى المستوى الثالث الذي يشمل إعادة النظر في السفر، وإلى إسرائيل للمستوى الثاني الذي يشمل توخي المزيد من الحذر.

وهذه ثاني مرة تخفض فيها وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر: رويترز