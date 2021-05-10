وزير الاتصالات الإيراني مغردا بالعبرية: الجبناء وحدهم يتفاخرون بقتل الأطفال

علق وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي على التطورات الميدانية والتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وكتب آذري جهرمي باللغة العبرية على حسابه عبر "تويتر": "فقط الجبناء هم الذين يتفاخرون بقتل الأطفال".

وأضاف: "بالتأكيد ليس من المستبعد أن يلحق الجامح الضرر للعالم".

רק הפחדנים הם מי שמתפארים ברצח הילדים. בוודאי לא מן הנמנע שהעקשנים בעולם יעשו כל רע. — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) May 10, 2021

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن "إيران لن تتخلى عن واجبها تجاه القدس والأقصى، وتبذل جهودها على مختلف الأصعدة ومع جميع الأصدقاء في المحافل المختلفة لإسناد الحق الفلسطيني وإجهاض مخططات الاحتلال والعمل للحفاظ على إسلامية القدس، ومنع أي انتهاك في الأقصى، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القطاع".

المصدر: RT