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أستراليا تعتقل سوريّا يحمل جنسيتها بتهمة الانضمام لـ"داعش" بعد عودته من تركيا

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أستراليا تعتقل سوريّا يحمل جنسيتها بتهمة الانضمام لـ
Reuters
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ألقت السلطات الأسترالية القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما في مطار ملبورن لدى عودته إلى البلاد بتهمة انضمامه لتنظيم "داعش".

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن محمد الزعبي قد وصل إلى ملبورن على متن رحلة جوية قادمة من تركيا في حوالي الساعة الـ4 عصرا بالتوقيت المحلي من يوم السبت حيث تم توقيفه من قبل سلطات مكافحة الإرهاب في المطار.

وكان الزعبي قد سافر من سيدني إلى تركيا سنة 2013 قبل أن يتوجه إلى سوريا، حيث تشير الاتهامات الموجهة إليه إلى مساعدته عناصر أجنبية للانضمام لـ"داعش"، وهو ويواجه تهم دعم منظمة إرهابية، والانخراط في أنشطة معادية في الخارج، ومساعدة أشخاص آخرين للانخراط في نشاط عدائي في الخارج.

وظهر المتهم، الذي كان يرتدي كمامة عبر رابط فيديو أمام محكمة الصلح في ملبورن صباح الأحد، قبل أن يقرر القاضي تأجيل جلسة الاستماع حتى 21 مايو الحالي.

 يذكر أن الزعبي مطلوب أيضا من قبل سلطات القانون الأمريكية لاتهامه بجرائم متعددة بما في ذلك التآمر لارتكاب جريمة قتل في بلد أجنبي.

المصدر: "الغارديان"

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