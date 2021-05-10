إصابات كورونا الأسبوعية في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ سبتمبر

تراجعت الإصابات الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 17% الأسبوع الماضي إلى أدنى من 290 ألفا، في أقل حصيلة أسبوعية منذ سبتمبر.

ووفقا لتحليل "رويترز" لبيانات الولايات والمقاطعات فقد انخفضت الوفيات الناجمة عن كورونا بنسبة 1.3% إلى 4756 في الأسبوع المنتهي في 9 مايو، وهو أقل عدد وفيات في أسبوع منذ يوليو.

وتم تطعيم أكثر من ثلث سكان البلاد بشكل كامل حتى يوم الأحد وتلقى 46% منهم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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لكن معدل التطعيمات يتباطأ لمدة ثلاثة أسابيع متتالية. وفي الأيام السبعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة في المتوسط مليوني جرعة لقاح يوميا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 17%عن الأسبوع السابق ويمثل أكبر انخفاض تحت قيادة إدارة الرئيس جو بايدن.

المصدر: رويترز