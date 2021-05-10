جونسون يعلن المرحلة التالية من "فتح كبير" في بريطانيا بعد إغلاقات كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين أن بريطانيا ستبدأ المرحلة التالية من إعادة فتح الاقتصاد الأسبوع المقبل، واصفا القيود المخففة بأنها "فتح كبير".

واعتبارا من 17 مايو الحالي، ستفتح أماكن الضيافة الداخلية أبوابها للجمهور في بريطانيا، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وسيتم أيضا إعادة فتح عدد من وسائل الترفيه الداخلية ومناطق الجذب للجمهور، مع بعض تدابير كوفيد-19 المعمول بها، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والكازينوهات والمتاحف ومساحات اللعب الداخلية للأطفال.

كما أعلن جونسون عن تخفيف القيود المفروضة على المدارس، على أن يسمح باستئناف التعليم الشخصي، مع إجراء اختبارات كورونا للطلاب مرتين في الأسبوع، مبينا أن ارتداء الكمامات لن يعود إلزاميا داخل الصفوف الدراسية أو في المناطق العامة للمدارس الثانوية والكليات.

وتشمل القيود التي تم تقليصها زيادة في عدد الزوار المسموح لهم زيارة المقيمين في دور الرعاية من اثنين إلى خمسة، طالما كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية.

المصدر: The Hill