 
مباشر

جونسون يعلن المرحلة التالية من "فتح كبير" في بريطانيا بعد إغلاقات كورونا

أخبار العالم

جونسون يعلن المرحلة التالية من
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qd71

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين أن بريطانيا ستبدأ المرحلة التالية من إعادة فتح الاقتصاد الأسبوع المقبل، واصفا القيود المخففة بأنها "فتح كبير".

واعتبارا من 17 مايو الحالي، ستفتح أماكن الضيافة الداخلية أبوابها للجمهور في بريطانيا، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وسيتم أيضا إعادة فتح عدد من وسائل الترفيه الداخلية ومناطق الجذب للجمهور، مع بعض تدابير كوفيد-19 المعمول بها، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والكازينوهات والمتاحف ومساحات اللعب الداخلية للأطفال.

كما أعلن جونسون عن تخفيف القيود المفروضة على المدارس، على أن يسمح باستئناف التعليم الشخصي، مع إجراء اختبارات كورونا للطلاب مرتين في الأسبوع، مبينا أن ارتداء الكمامات لن يعود إلزاميا داخل الصفوف الدراسية أو في المناطق العامة للمدارس الثانوية والكليات.

وتشمل القيود التي تم تقليصها زيادة في عدد الزوار المسموح لهم زيارة المقيمين في دور الرعاية من اثنين إلى خمسة، طالما كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية.

المصدر: The Hill

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا