فرنسا.. مقتل امرأة برصاص الشرطة بعد طعنها رجل أمن

أطلقت الشرطة الفرنسية في بوردو النار على امرأة دفاعا عن النفس، مما أدى إلى مقتلها حسب عناصر التحقيق الأولية.

وتدخلت الشرطة في شارع دي بيساك بعد إنذار الطوارئ، حيث هددت المرأة زوجها وطفلها بسكين.

ولدى وصول الشرطة، عثرت على الزوج والطفل خارج المنزل حيث كانت المرأة متحصنة، ثم طعنت أحد الضباط الذين حاولوا التدخل وأصابته في ساقه.

وردا على ذلك، أطلق أحد رجال الشرطة النار على المرأة مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في الجزء العلوي من الجسم، وتم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن نيابة المحكمة القضائية حلت بالمكان وفتحت تحقيقا في الغرض للوقوف على ملابسات الحادث.

Une femme tuée d'une balle dans la tête par un policier à Bordeaux lors d'une interventionhttps://t.co/CeGitEetqGpic.twitter.com/LtNddQGWj4 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) May 10, 2021

المصدر: وسائل إعلام فرنسية