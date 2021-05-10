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فتاة إيطالية تتلقى بالخطأ 6 جرعات من لقاح "فايزر" دون أي مضاعفات

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فتاة إيطالية تتلقى بالخطأ 6 جرعات من لقاح
Reuters
لقاح "فايزر"
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قالت وكالة الصحافة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن شابة إيطالية تلقت، بالخطأ، ست جرعات من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا دون أن يؤدي ذلك إلى أية أعراض أو مضاعفات.

وكانت ممرضة في مستشفى في إقليم توسكانا قد أخطأت أثناء تلقيح للشابة البالغة من العمر 23 عاما، وبدلا من حقنها بجرعة واحدة أعطتها القارورة بأكملها، أي ما يعادل ست جرعات.

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وذكرت الوكالة أن التجارب التي أجرتها "فايزر" على لقاحها فيما يتعلق بالنتائج المحتملة للجرعات الزائدة عن الحد قد درست فقط تأثير أربع جرعات في نفس الوقت، وبالتالي فإن هذه الحالة المكونة من ست جرعات غير معروفة حتى الآن في الأدبيات الطبية.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية

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