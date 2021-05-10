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الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق تدريباته مؤقتا

الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق تدريباته مؤقتا

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق تدريباته مؤقتا
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه سيعلق تدريبا رئيسيا مؤقتا للتركيز على احتياجات عملياته.

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الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات هي الأكبر في تاريخه تحاكي حربا شاملة
الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات هي الأكبر في تاريخه تحاكي حربا شاملة

وكان الجيش الإسرائيلي، بدأ أمس الأحد، إجراء أكبر مناورة في تاريخه، والتي تحاكي شهرا من حرب شاملة على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ويأتي ذلك، على خلفية التوتر الذي تعيشه مدينة القدس، حيث تجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطيني وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بوقت سابق اليوم الاثنين، مساندته لأفراد الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية في التعامل مع الصراع الدائر في القدس.

يتبع..

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