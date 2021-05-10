محكمة فرنسية ترفض دعوى تتعلق باستخدام الجيش الأمريكي لمبيد سام في فيتنام

رفضت محكمة فرنسية دعوى بحق شركات كبرى لتصنيع الكيماويات الزراعية، على خلفية استخدام الجيش الأمريكي للمبيد السام المعروف بـ"العامل البرتقالي" خلال حرب فيتنام.

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وقضت محكمة إفري بضواحي باريس بعدم تمتعها بالولاية القضائية للبت في قضية تتعلق بالأعمال الحربية للحكومة الأمريكية.

وكانت سيدة فرنسية فيتنامية تدعى ترام تو نغا، وهي صحافية سابقة مولودة في العام 1942 في ما كان يعرف سابقا بالهند الصينية الفرنسية، اتهمت شركات تصنيع المواد الكيميائية بالتسبب بضرر جسيم لها ولآخرين ببيع الحكومة الأمريكية مبيد "العامل البرتقالي" الذي استخدمته بشكل مدمر في الحرب، متهمة الشركات أيضا بإلحاق أضرار بالبيئة.

وفي قرار رفضها الدعوى قالت المحكمة إن الشركات كان تتصرف "بناء على أوامر" الحكومة الأمريكية التي كانت منخرطة في "عمل سيادي".

وتقدر منظمات غير حكومية أن 4 ملايين شخص في فيتنام ولاوس وكمبوديا تعرضوا لما يصل إلى 76 مليون لتر من المبيد الذي قامت القوات الأمريكية برشه بين 1962 و1971 على الغابات والمحاصيل في فيتنام ولاوس في إطار معاركها ضد قوات فيتنام الشمالية الشيوعية.

وتعاني تران تو نغا من تأثيرات هذا المبيد ومن بينها داء السكري من النوع 2 وحساسية نادرة جدا ضد الأنسولين، فيما توفيت إحدى بناتها بسبب تشوه في القلب.

المصدر: رويترز