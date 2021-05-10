باشينيان: العداء مع تركيا يجب أن يكون تحت السيطرة

قال القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في جلسة خاصة للبرلمان الوطني اليوم، إن تركيا تُعتبر عدوا لأرمينيا، لكن العداء بين البلدين يجب أن يكون تحت السيطرة.

وأضاف باشينيان، ردا على سؤال من أحد النواب عن موقفه من تركيا: "بالطبع تركيا هي عدو أرمينيا، لقد ترتب ذلك تاريخيا. ولكن مع ذلك، حان الوقت لأن يصبح هذا العداء تحت السيطرة".

على الرغم من الحدود المشتركة بين الدولتين، لا توجد علاقات دبلوماسية بين أرمينيا وتركيا.

في عام 2009، وقع وزيرا خارجية الدولتين في زيورخ، على بروتوكولات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية وحول مبادئ هذه العلاقات، لكن لم يتم لاحقا التصديق على هذه الوثائق. وفي 1 مارس عام 2018، أعلنت يريفان عن إلغاء البروتوكولات.

المصدر: تاس