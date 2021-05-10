ترشيح باشينيان مجددا لمنصب رئيس وزراء أرمينيا

قالت ليليث ماكونتس رئيسة كتلة "خطوتي" في برلمان أرمينيا، إن هذه الكتلة الحاكمة رشحت للمرة الثانية القائم بأعمال رئيس الحكومة نيكول باشينيان لمنصب رئيس الوزراء.

وأشارت إلى ضرورة ذلك، لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وأضافت ماكونتس، خلال اجتماع للجمعية الوطنية اليوم الاثنين: ترشح كتلة خطوتي نيكول باشينيان لمنصب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا".

ونوهت بأن الكتلة ستمتنع عن التصويت، لكي يتم حل البرلمان.

في وقت سابق، قال باشينيان إنه سيستقيل لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وأشار إلى أنه خلال فترة ما قبل الانتخابات سيواصل العمل كرئيس للحكومة. قبل ذلك، أعلن باشينيان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 20 يونيو.

وفقا للتشريعات المحلية، يجب إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية في موعد لا يتجاوز 30 يوما ولا يتجاوز 45 يوما بعد حل البرلمان.

ويتم حل البرلمان إذا لم ينتخب النواب رئيس وزراء مرتين في غضون أسبوعين. في يوم 3 مايو، لم يوافق البرلمان على انتخاب باشينيان لمنصب رئيس الوزراء.

المصدر: نوفوستي