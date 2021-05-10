سلوفاكيا تؤكد ضرورة وقف التدهور السلبي للعلاقات مع روسيا

قال وزير خارجية سلوفاكيا إيفان كورتشوك، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي وقف التطور السلبي اللاحق للعلاقات مع روسيا.

وأضاف كورتشوك، قبل انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية: "يجب علينا وقف اللولب السلبي لتطور علاقاتنا مع روسيا. في الوقت الحالي، لا تزال الأمور صعبة في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهذا يجري بشكل عام بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

وتابع الوزير السلوفاكي: "لا أريد المزيد من التصعيد، لكننا نختلف في وجهات النظر حول قضايا أساسية".

وشدد الوزير على أن بلاده، تدعم العمليات الديمقراطية في بيلاروس وتعارض إجراءات السلطات الصارمة ضد المعارضة.

وقال، إنه سيطلب من المفوضية الأوروبية وضع خطة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه بيلاروس.

وأضاف وزيرالخارجية السلوفاكي القول، إن "هذه الخطة يجب أن تنطلق من القيود المعتمدة ضد ممثلي السلطات البيلاروسية، لكن يجب أن نتجاوز العقوبات في سياستنا".

المصدر: تاس