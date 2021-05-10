ماس: أوروبا جاهزة للحوار مع روسيا لكن المهم أن لا يحيد الاتحاد عن طريقه

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي جاهز للحوار مع روسيا، مضيفا أنه حان الوقت لعودة روسيا للحوار.

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وقال ماس أمام الصحفيين بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في جلسة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "وسنتحدث أيضا عن روسيا وقبل كل شيء بعد أن تعرض ممثلون من الاتحاد الأوروبي لعقوبات من موسكو وتم الإعلان عن "قائمة الدول غير الصديقة".

وأضاف: "من المهم حاليا ألا يحيد الاتحاد الأوروبي عن طريقه وأن يؤيد حقوق الإنسان بما في ذلك في روسيا وأن يواصل عمله بشكل متماسك. إننا جاهزون للحوار. وحان الوقت لعودة موسكو للحوار".

المصدر: نوفوستي