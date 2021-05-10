ضرب مراسل Ruptly في أوكرانيا بعد سؤاله المارة حول يوم النصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qd0r
قالت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، إن مراسل وكالة الفيديو Ruptly تعرض للضرب في أوكرانيا، بعد أن أجرى مقابلة مع المارة عن موقفهم عن يوم النصر.
وكتبت سيمونيان على قناتها "تيليغرام": "قام القوميون المتعصبون في أوكرانيا بضرب مراسل Ruptly، بعد أن أجرى مقابلات مع المارة حول موقفهم من يوم النصر".
وشددت سيمونيان، على أن العمل، أصبح بالنسبة لوسائل الإعلام الروسية في أوكرانيا، محفوفا بالخطورة، وخاصة في يوم النصر.
يوم أمس، 9 مايو حلت الذكرى السنوية السادسة والسبعون، للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.
المصدر: نوفوستي