اعتقال مشتبه به في قضية قتل شرطي فرنسي الأسبوع الماضي في أفينيون

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر "تويتر" أن رجلا يشتبه في أنه قتل شرطيا فرنسيا بالرصاص في مدينة أفينيون جنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي، اعتقل مع شخص آخر.

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وقال دارمانين إن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب"، حيث هنأ قوات الشرطة الفرنسية على قيامها بالاعتقالات.

وقتل ضابط الشرطة بالرصاص خلال عملية لمكافحة المخدرات في الخامس من مايو الجاري.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي حينها، بأن مجموعة عناصر شرطة تعرضوا لإطلاق نار خلال عملية مداهمة لمكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة رجل شرطة بجروح خطيرة فارق لاحقا على إثرها الحياة.

وشكلت جرائم القتل الأخيرة لضباط الشرطة، صدمة كبيرة للفرنسيين، وفق وصف وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن "المخاوف من الهجمات الإرهابية والهجرة والجرائم العنيفة" ستكون من أهم البنود على جدول أعمال الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في العام المقبل.

المصدر: رويترز