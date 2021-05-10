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"البالونات الحارقة" تشعل غلاف غزة.. 40 حريقا بيوم واحد وشل حركة القطارات جنوب إسرائيل

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Reuters AMIR COHEN
جندي إسرائيلي في منطقة شهدت حرائق ناجمة عن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة باتجاه الجانب الإسرائيلي، صورة أرشيفية
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أفادت مصادر إسرائيلية، باندلاع 40 حريقا في مناطق غلاف قطاع غزة جنوب إسرائيل، ناتجة عن بالونات حارقة أطلقت من القطاع على خلفية التصعيد الأخير في مدينة القدس.

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 وأعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية، في بيان، أن "غالبية الحرائق اشتعلت في حقول أعشاب ولم تتسبب بأضرار باستثناء حقل حنطة واحد، في حين أن حرائق أخرى لا زالت قيد التحقيق". 

بدوره، أفاد موقع "إسرائيل 24" بأن "حركة القطارات بين مدينة أشكلون ونتيفوت جنوب إسرائيل توقفت بسبب بالون يحمل مواد متفجرة سقط على السكة الحديدية، كما تم إغلاق محطة القطارات في مدينة سديروت". 

وبحسب الموقع، فإن "مسؤولين مصريين أجروا خلال الأيام الماضية مباحثات مع حركة "حماس" بهدف منع تصعيد الأوضاع الأمنية بين إسرائيل وقطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عملية عسكرية واسعة".

ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في مدينة القدس.

المصدر: إسرائيل 24

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