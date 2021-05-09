مقتل سبعة أشخاص بإطلاق للنار في حفل عيد ميلاد في كولورادو الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد بولاية كولورادو.

وذكرت المصادر أن "سبعة أشخاص بينهم الجاني قتلوا في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية فجر الأحد (حسب التوقيت المحلي)، بعد أن هاجم مطلق النار حفل عيد ميلاد حيث كانت صديقته بين المدعويين".

وقالت الشرطة إنها عثرت في مكان الحادث على ستة قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة تم نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه.

المصدر: "رويترز"