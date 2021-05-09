عضو في مجلس إشراف "فيسبوك": حجب صفحة ترامب كان خاطئا

انتقد الرئيس المشترك في مجلس الإشراف في شركة "فيسبوك" مايكل ماكونيل قرار المنصة تجميد حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى.

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وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أكد ماكونيل أن قرار "فيسبوك" شأنها شأن بعض المنصات الأخرى ومنها "تويتر" و"يوتيوب" حجب حساب ترامب، كان صائبا كرد على تصريحاته حول الاضطرابات داخل مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير الماضي.

لكنه أشار إلى أن "فيسبوك" أخطأت عندما حجبت حساب الرئيس السابق حتى إشعار آخر دون تحديد موعد إعادة فك تجميده، موضحا أن هذا الإجراء لم يكن يعتمد على أي قواعد.

وقال ماكونيل إن مجلس الإشراف أعطى وقتا للمنصة كي "ترتب أمورها"، مضيفا أن قواعد "فيسبوك" تسودها "الفوضى الهائلة" فهي غير شفافة وغير واضحة وغير متسقة، مضيفا: "أعطينا بعض التوصيات لجعلها أكثر وضوحا واتساقا".

وخلال أحداث الكابيتول في 6 يناير، دعا ترامب أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي لإفشال عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها خصمه جو بايدن، إلى تجنب العنف والعودة إلى منازلهم. مع ذلك فقد وصفهم ترامب بـ"الوطنين" وأعلن عن تزوير نتائج الانتخابات.

المصدر: "نوفوستي"