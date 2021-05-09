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ماكرون: فرنسا لن تستخدم "أسترازينيكا" ضد متحورات كورونا

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ماكرون: فرنسا لن تستخدم
Reuters Francisco Seco/Pool via REUTERS
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تخطط لاستخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا في مكافحة طفرات الفيروس الجديدة.

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وقال ماكرون للصحفيين في مدينة ستراسبورغ اليوم الأحد: "في الوقت الحالي نستمر في استخدام هذا اللقاح لأنه يساعدنا على تجاوز الأزمة. لكننا نحتاج إلى لقاحات أخرى أكثر فعالية كي نتجاوب مع تهديد السلالات الجديدة. الحديث يدور عن موقف براغماتي".

وبتصريحاته أيد ماكرون قرار الاتحاد الأوروبي عدم تجديد صفقة توريدات لقاح "أسترازينيكا" للنصف الثاني من 2021.

وفي أبريل الماضي أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء قانونيا ضد شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية "بدعوى خرق اتفاقية الشراء المسبق" للقاح.

من جهتها أصدرت الشركة بيانا اعتبرت فيه أن إجراء الاتحاد "لا أساس" له.

وسلمت "أسترازينيكا" 31 مليون جرعة من لقاحها من أصل 120 مليونا وعدت التكتل بها، ما أدى إلى تأخير حملة التطعيم في بعض الدول الأوروبية خلال الأشهر الأولى من العام.

المصدر: "تاس" + "فرانس 24"

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