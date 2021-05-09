المبعوث الأمريكي يحمل إلى إثيوبيا مع سمعه من القاهرة والخرطوم حول سد النهضة

يصل المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان الأحد إلى العاصمة الإثيوبية، لإجراء محادثات بشأن أزمة سد النهضة عقب زيارته القاهرة والخرطوم خلال الأيام الماضية.

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يأتي ذلك، بعدما أكد فيلتمان خلال زيارته الخرطوم ولقائه المسؤولين السودانيين، أهمية السودان ومنطقة القرن الإفريقي للولايات المتحدة، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح مهمته.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كان فيلتمان في مصر حيث كرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تحذيراته من أن القاهرة لن تتسامح مع أي تحركات من جانب إثيوبيا يمكن أن تقلل حصة مصر من المياه من نهر النيل بسبب السد في إثيوبيا. ونقل عن فيلتمان، الذي التقى أيضا مع وزيري الخارجية والري المصريين، قوله إن إدارة بايدن "جادة في تسوية مثل هذه القضية الحساسة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي سيسافر إلى مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان بين 4 مايو و13 مايو 2021.

وقالت الوزارة إن جولة فيلتمان تؤكد "التزام واشنطن بقيادة جهد دبلوماسي مستدام لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الإفريقي".

المصدر: أسوشيتد برس+ الجزيرة+ RT