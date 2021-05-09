صحيفة: المفاوضات حول توريدات "سبوتنيك V" إلى ألمانيا في مأزق

وصلت المفاوضات حول توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من كورونا إلى ألمانيا إلى مأزق، حسبما أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار اليوم الأحد.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر في فريق عمل معني بالشأن لدى وزارة الاقتصاد الألمانية قوله إن المفاوضات "في حالة موت حقيقة"، لأن روسيا لن تستطيع توريد اللقاح خلال شهري يونيو أو يوليو، أما في الفترة اللاحقة فتأمل برلين في حصولها على كميات كافية من الجرعات التي تحتاج إليها من منتجين آخرين.

كما أشارت "بيلد" إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تسجل اللقاح الروسي حتى الآن لأن معايير الاتحاد الأوروبي غدت "أكثر صرامة مما كانت تتوقعه موسكو".

وكانت سلطات بعض الولايات الألمانية أعلنت سابقا عن رغبتها في شراء "سبوتنيك V"، أما ولاية بافاريا فقد ذهبت إلى توقيع خطاب نوايا حول هذا الشأن مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (المسؤول عن توريد اللقاح إلى دول أجنبية). من جانبه، كان وزير الصحة الألماني يشترط لعقد اتفاق حول توريدات "سبوتنيك V" إلى بلاده تسجيل هذا اللقاح في الاتحاد الأوروبي وتوفر كميات كافية منه.

وحتى الآن وافقت 64 دولة يتجاوز عدد سكانها الإجمالي 3,2 مليار نسمة على استخدام "سبوتنيك V"، ما حمله إلى المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات من وكالات الأدوية الوطنية.

وبحسب مركز "غاماليا" الطبي الروسي (الذي يعود له الفضل في تطوير "سبوتنيك V") والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، فقد كشفت بيانات 3,8 مليون مواطن روسي تلقوا لقاح "سبوتنيك V" أن فعاليته تشكل 97,6%.

المصدر: "نوفوستي"