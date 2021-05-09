الاستثمارات المباشرة": ادعاءات صحيفة "بيلد" تضليل هدفه منع وصول اللقاح الروسي إلى السوق الأوروبية

نفى ممثل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة صحة ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية حول "مأزق" المفاوضات الجارية بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى ألمانيا.

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وفي بيان له، وصف ممثل الصندوق (المسؤول عن توريد اللقاح إلى دول أجنبية) ادعاءات الصحيفة الألمانية بأنه جزء من "حملة التضليل الهادفة إلى منع وصول اللقاح الروسي واللقاحات المشابهة له إلى الأسواق الأوروبية وغيرها".

وذكر البيان أن "بيلد" نشرت في الفترة الأخيرة أكثر من 15 مقالة تهاجم لقاح "سبوتنيك V" تعتمد على معلومات كاذبة من مصادر لم تكشف عن هويتها.

وأشار ممثل الصندوق إلى أن المفاوضات بين الجانبين الروسي والألماني حول توريدات "سبوتنيك V" لا تزال مستمرة وأن اللقاح المذكور يمكن أن يصل إلى ألمانيا في يونيو المقبل، "دون أن يتم ذلك على حساب التوريدات إلى دول أخرى".

وسابقا اليوم الأحد أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار بأن المفاوضات حول توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من كورونا إلى ألمانيا وصلت إلى مأزق. ونقلت الصحيفة عن مصدر في فريق عمل معني بالشأن لدى وزارة الاقتصاد الألمانية قوله إن المفاوضات "في حالة موت حقيقة"، لأن روسيا لن تستطيع توريد اللقاح خلال شهري يونيو أو يوليو، أما في الفترة اللاحقة فتأمل برلين في حصولها على كميات كافية من الجرعات التي تحتاج إليها من منتجين آخرين.

كما أشارت "بيلد" إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تسجل اللقاح الروسي حتى الآن لأن معايير الاتحاد الأوروبي غدت "أكثر صرامة مما كانت تتوقعه موسكو".

وكانت سلطات بعض الولايات الألمانية أعلنت سابقا عن رغبتها في شراء "سبوتنيك V"، أما ولاية بافاريا فقد ذهبت إلى توقيع خطاب نوايا حول هذا الشأن مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (المسؤول عن توريد اللقاح إلى دول أجنبية). من جانبه، كان وزير الصحة الألماني يشترط لعقد اتفاق حول توريدات "سبوتنيك V" إلى بلاده تسجيل هذا اللقاح في الاتحاد الأوروبي وتوفر كميات كافية منه.

وحتى الآن وافقت 64 دولة يتجاوز عدد سكانها الإجمالي 3,2 مليار نسمة على استخدام "سبوتنيك V"، ما حمله إلى المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات من وكالات الأدوية الوطنية.

وبحسب مركز "غاماليا" الطبي الروسي (الذي يعود له الفضل في تطوير "سبوتنيك V") والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، فقد كشفت بيانات 3,8 مليون مواطن روسي تلقوا لقاح "سبوتنيك V" أن فعاليته تشكل 97,6%.

المصدر: وسائل إعلام