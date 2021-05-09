صورة جد زيلينسكي تشارك في مسيرة الفوج الخالد في دونباس

قالت المحامية المعروفة تاتيانا مونتيان، إنها سارت في وسط دونيتسك وهي تحمل صورة لجد رئيس أوكرانيا فاديمير زيلينسكي، خلال مسيرة الفوج الخالد اليوم.

وأضافت مونتيان، في حديث لمراسل "نوفوستي": "حملت خلال المسيرة صورة سيميون زيلينسكي جد الرئيس الأوكراني الحالي. رغبت في أن يشارك الجد في مسيرة الفوج الخالد، في الوقت الذي يترب فيه حفيده مسيرات ليلية للفاشيين الجدد في شوارع كييف".

في الأسبوع الماضي، نظم القوميون الأوكرانيون مسيرة في وسط كييف احتفالا بالذكرى السنوية الدورية لإنشاء فرقة SS Galicia. وحضر الفعالية حوالي مائة شخص.

المصدر: نوفوستي