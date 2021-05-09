إسرائيل.. اجتماع حاسم بين بينيت وعباس في إطار مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن لقاء سيعقد اليوم بين رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس في إطار مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية.

إقرأ المزيد

وذكرت الصحيفة أن عباس التقى الأسبوع الماضي شخصية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مدى 3 ساعات في مسعى لاقناعه بعدم تأييد حكومة قائمة على تحالف يائير لبيد المكلف حاليا بتشكيل الحكومة وبينيت.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر رفيع في حزب "يش عتيد"، قوله إن المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة ستستغرق بعض الوقت على الرغم من النوايا الجيدة والأجواء المتفائلة .

وقالت مصادر في "كتلة التغيير" أن هذا الاجتماع سيكون حاسما اذ أن دعم القائمة الموحدة سيتيح تشكيل الائتلاف الحكومي، وتوقعت مصادر أن يطرح عباس على بينيت سلسلة من المطالب التي كان نتنياهو قد وافق عليها وهي الاعتراف بـ 3 تجمعات سكنية بدوية في النقب وإقامة مدينة عربية جديدة في هذه المنطقة، كما أنه يريد تولي رئاسة لجنة برلمانية أخرى وهي لجنة الداخلية، بالإضافة إلى لجنة شؤون المجتمع العربي وإلغاء قانون كامينيتس الذي يمنح الحكومة أدوات إدارية لفرض مخالفات بناء واسعة النطاق في البلدات العربية، من ضمن الاتفاق الائتلافي.

المصدر: مكان