رغم محاولة الشرطة لعرقلتها.. إشعال شعلة للنار الخالدة في عاصمة إستونيا

في عيد النصر على النازية، أشعل ناشطون من منظمة "المواطنون من أصل روسي في أوروبا" شعلة رمزية للنار الخالدة أمام النصب التذكاري لقتلى الحرب العالمة الثانية بالعاصمة الإستونية تالين.

وقال أحد الناشطين سيرغي تشاولين إن السلطات حاولت عرقلة الحفل، حيث أوقف رجال الشرطة سيارته صباح اليوم الأحد، وهو في طريقه إلى المقبرة العسكرية، وطلبوا منه فتح صندوق السيارة دون أن يجدوا فيه شيئا ممنوعا.

وأضاف أن ضباط الشرطة بالزي الرسمي والمدني، كانوا متواجدين قرب منزله منذ الصباح الباكر.

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يذكر أن العام الماضي أوقفت الشرطة تشاولين عند خروجه من المنزل وصادرت نجم "الشعلة الخالدة" التي كان ينوي إشعالها بمناشبة ذكرى عيد النصر.

وقبل عامين، احتجت الخارجية الإستونية لدى السفارة الروسية في تالين على استعداد موسكو للاحتفاء في الـ22 من سبتمبر بالذكرى 75 لتحرير القوات السوفيتية العاصمة الإستونية في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: سبوتنيك