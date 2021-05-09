إيلون ماسك يعلن على الهواء أنه مصاب بمتلازمة أسبرجر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال تحدثه كمقدم للبرنامج الساخر Saturday Night Live، إنه يعاني من متلازمة أسبرجر.

وأشار ماسك إلى أن "أول مقدم لبرنامج Saturday Night Live مصاب بمتلازمة أسبرجر، أو على الأقل أول مقدم لهذا البرنامج يعترف بذلك".

ولكن من المحتمل جدا ونظرا لطبيعة البرنامج، قد يكون تصريح ماسك هذا، عبارة عن مزحة ولا يجوز أخذه على محمل الجد.

ومتلازمة أسبرجر- هي إحدى اضطرابات طيف التوحد، ويظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين، وهذه المتلازمة تترافق بوجود ضعف المهارات الحركية. وسميت المتلازمة باسم طبيب الأطفال النمساوي هانز آسبرجر، الذي قام عام 1944 بتوصيف هذا المرض.

المصدر: نوفوستي