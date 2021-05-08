إصابة إمرأة وطفل بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير بنيويورك
أفادت شبكة NBC الأمريكية بإصابة امرأة وطفل بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك.
ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين في الشرطة قولهم إن "امرأة وطفلا صغيرا تعرضا لإطلاق نار في تايمز سكوير عن الساعة الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي".
وأوضح المسؤولون أن " المرأة أصيبت بعيار ناري في ساقها، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى "بلفيو"، وإصابتهما ليست خطرة".
وقالت الشرطة في تغريدة عبر "تويتر" إن إطلاق النار وقع بالقرب من شارعي W 44th و7th Avenue".
Police Activity: Expect traffic delays, road closures, and a heavy presence of emergency personnel in the area of West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan. Avoid the area.— NYCEM - Notify NYC (@NotifyNYC) May 8, 2021
ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة بسبب تطويقها لإجراء التحقيقات والبحث عن الجاني.
المصدر: NBC