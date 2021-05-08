إصابة إمرأة وطفل بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير بنيويورك

أفادت شبكة NBC الأمريكية بإصابة امرأة وطفل بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك.

ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين في الشرطة قولهم إن "امرأة وطفلا صغيرا تعرضا لإطلاق نار في تايمز سكوير عن الساعة الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي".

وأوضح المسؤولون أن " المرأة أصيبت بعيار ناري في ساقها، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى "بلفيو"، وإصابتهما ليست خطرة".

وقالت الشرطة في تغريدة عبر "تويتر" إن إطلاق النار وقع بالقرب من شارعي W 44th و7th Avenue".

Police Activity: Expect traffic delays, road closures, and a heavy presence of emergency personnel in the area of West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan. Avoid the area. — NYCEM - Notify NYC (@NotifyNYC) May 8, 2021

ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة بسبب تطويقها لإجراء التحقيقات والبحث عن الجاني.

المصدر: NBC