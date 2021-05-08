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إصابة إمرأة وطفل بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير بنيويورك

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إصابة إمرأة وطفل بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير بنيويورك
Reuters EDUARDO MUNOZ
الشرطة الأمريكية
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أفادت شبكة NBC الأمريكية بإصابة امرأة وطفل بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك.

ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين في الشرطة قولهم إن "امرأة وطفلا صغيرا تعرضا لإطلاق نار في تايمز سكوير عن الساعة الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي".

وأوضح المسؤولون أن " المرأة أصيبت بعيار ناري في ساقها، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى "بلفيو"، وإصابتهما ليست خطرة".

وقالت الشرطة في تغريدة عبر "تويتر" إن إطلاق النار وقع بالقرب من شارعي W 44th و7th Avenue".

ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة بسبب تطويقها لإجراء التحقيقات والبحث عن الجاني.

المصدر: NBC

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