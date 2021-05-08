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فرنسا تحث من تجاوزوا الـ55 عاما على تلقي لقاح "أسترازينيكا"

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فرنسا تحث من تجاوزوا الـ55 عاما على تلقي لقاح
Reuters STEPHANE MAHE
التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا
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حث رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس نحو 13 مليون فرنسي تزيد أعمارهم عن 55 عاما ولم يتلقوا لقاح كورونا، على الخضوع للتطعيم "بمختلف اللقاحات ولاسيما "أسترازينيكا".

وقال كاستكس في تصريح بعد زيارة لمركز للقاحات في منطقة لاديفانس قرب باريس: "بالنسبة لمن هم فوق 55 عاما، أجمعت السلطات في فرنسا كما في أي مكان آخر على عدم وجود خطر عليهم. أحثكم على تلقي جميع اللقاحات، وخصوصا "أسترازينيكا".

وأضاف أن "في فرنسا مليوني جرعة غير مستخدمة من "أسترازينيكا"، وسوف نتلقى ثلاثة ملايين خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

وتابع: "ألمانيا عادت وتجاوزتنا في التطعيم فقط لأن استخدام "أسترازينيكا" كان أفضل هناك".

المصدر: "أ ف ب"

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